Informații privind prețul pentru Sus (SUS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001416 $ 0.00001416 $ 0.00001416 Minim 24 h $ 0.00001489 $ 0.00001489 $ 0.00001489 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001416$ 0.00001416 $ 0.00001416 Maxim 24 h $ 0.00001489$ 0.00001489 $ 0.00001489 Maxim dintotdeauna $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Cel mai mic preț $ 0.00001363$ 0.00001363 $ 0.00001363 Modificare de preț (1 oră) +0.68% Modificare de preț (1 zi) -2.35% Modificare de preț (7 zile) -14.46% Modificare de preț (7 zile) -14.46%

Prețul în timp real pentru Sus (SUS) este $0.0000144. În ultimele 24 de ore, tokenul SUS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001416 și un maxim de $ 0.00001489, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SUS este $ 0.00493113, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001363.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SUS s-a modificat cu +0.68% în decursul ultimei ore, cu -2.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sus (SUS)

Capitalizare de piață $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K Ofertă află în circulație 999.51M 999.51M 999.51M Ofertă totală 999,514,014.126703 999,514,014.126703 999,514,014.126703

Capitalizarea de piață actuală pentru Sus este $ 14.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SUS este 999.51M, cu o ofertă totală de 999514014.126703. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.39K.