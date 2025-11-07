Informații privind prețul pentru SUPERIOR (SUPERIOR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) -3.34% Modificare de preț (7 zile) -24.06% Modificare de preț (7 zile) -24.06%

Prețul în timp real pentru SUPERIOR (SUPERIOR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SUPERIOR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SUPERIOR este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SUPERIOR s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu -3.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SUPERIOR (SUPERIOR)

Capitalizare de piață $ 281.90K$ 281.90K $ 281.90K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 312.61K$ 312.61K $ 312.61K Ofertă află în circulație 9.02B 9.02B 9.02B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SUPERIOR este $ 281.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SUPERIOR este 9.02B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 312.61K.