Informații privind prețul pentru SULLY (SULLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.26% Modificare de preț (1 zi) +0.55% Modificare de preț (7 zile) -9.41% Modificare de preț (7 zile) -9.41%

Prețul în timp real pentru SULLY (SULLY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SULLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SULLY este $ 0.00134211, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SULLY s-a modificat cu -0.26% în decursul ultimei ore, cu +0.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SULLY (SULLY)

Capitalizare de piață $ 148.11K$ 148.11K $ 148.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 148.11K$ 148.11K $ 148.11K Ofertă află în circulație 849.83M 849.83M 849.83M Ofertă totală 849,834,087.446474 849,834,087.446474 849,834,087.446474

Capitalizarea de piață actuală pentru SULLY este $ 148.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SULLY este 849.83M, cu o ofertă totală de 849834087.446474. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 148.11K.