Informații privind prețul pentru Streme (STREME) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000356 $ 0.00000356 $ 0.00000356 Minim 24 h $ 0.0000038 $ 0.0000038 $ 0.0000038 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000356$ 0.00000356 $ 0.00000356 Maxim 24 h $ 0.0000038$ 0.0000038 $ 0.0000038 Maxim dintotdeauna $ 0.00004477$ 0.00004477 $ 0.00004477 Cel mai mic preț $ 0.00000327$ 0.00000327 $ 0.00000327 Modificare de preț (1 oră) -0.44% Modificare de preț (1 zi) -2.96% Modificare de preț (7 zile) -26.26% Modificare de preț (7 zile) -26.26%

Prețul în timp real pentru Streme (STREME) este $0.00000357. În ultimele 24 de ore, tokenul STREME a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000356 și un maxim de $ 0.0000038, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STREME este $ 0.00004477, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000327.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STREME s-a modificat cu -0.44% în decursul ultimei ore, cu -2.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Streme (STREME)

Capitalizare de piață $ 338.16K$ 338.16K $ 338.16K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 338.16K$ 338.16K $ 338.16K Ofertă află în circulație 94.85B 94.85B 94.85B Ofertă totală 94,851,390,156.28056 94,851,390,156.28056 94,851,390,156.28056

Capitalizarea de piață actuală pentru Streme este $ 338.16K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STREME este 94.85B, cu o ofertă totală de 94851390156.28056. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 338.16K.