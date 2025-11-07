Informații privind prețul pentru Stream Guy (STREAMGUY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00147765$ 0.00147765 $ 0.00147765 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.23% Modificare de preț (1 zi) -5.95% Modificare de preț (7 zile) -24.73% Modificare de preț (7 zile) -24.73%

Prețul în timp real pentru Stream Guy (STREAMGUY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul STREAMGUY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STREAMGUY este $ 0.00147765, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STREAMGUY s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -5.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stream Guy (STREAMGUY)

Capitalizare de piață $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Ofertă află în circulație 999.79M 999.79M 999.79M Ofertă totală 999,789,267.064675 999,789,267.064675 999,789,267.064675

Capitalizarea de piață actuală pentru Stream Guy este $ 16.22K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STREAMGUY este 999.79M, cu o ofertă totală de 999789267.064675. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.22K.