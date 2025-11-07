Informații privind prețul pentru StratoStack (STACK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru StratoStack (STACK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul STACK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STACK este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STACK s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața StratoStack (STACK)

Capitalizare de piață $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Ofertă află în circulație 96.38B 96.38B 96.38B Ofertă totală 96,383,419,561.51688 96,383,419,561.51688 96,383,419,561.51688

Capitalizarea de piață actuală pentru StratoStack este $ 8.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STACK este 96.38B, cu o ofertă totală de 96383419561.51688. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.48K.