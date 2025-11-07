Informații privind prețul pentru Stork (SMS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.68% Modificare de preț (1 zi) -8.83% Modificare de preț (7 zile) -14.05% Modificare de preț (7 zile) -14.05%

Prețul în timp real pentru Stork (SMS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SMS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SMS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SMS s-a modificat cu +0.68% în decursul ultimei ore, cu -8.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stork (SMS)

Capitalizare de piață $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Ofertă află în circulație 997.56M 997.56M 997.56M Ofertă totală 997,564,726.19888 997,564,726.19888 997,564,726.19888

Capitalizarea de piață actuală pentru Stork este $ 9.46K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SMS este 997.56M, cu o ofertă totală de 997564726.19888. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.46K.