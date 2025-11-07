Informații privind prețul pentru Stonks (STNK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 12.97 $ 12.97 $ 12.97 Minim 24 h $ 14.03 $ 14.03 $ 14.03 Maxim 24 h Minim 24 h $ 12.97$ 12.97 $ 12.97 Maxim 24 h $ 14.03$ 14.03 $ 14.03 Maxim dintotdeauna $ 370.17$ 370.17 $ 370.17 Cel mai mic preț $ 7.81$ 7.81 $ 7.81 Modificare de preț (1 oră) +2.25% Modificare de preț (1 zi) -2.95% Modificare de preț (7 zile) -4.95% Modificare de preț (7 zile) -4.95%

Prețul în timp real pentru Stonks (STNK) este $13.34. În ultimele 24 de ore, tokenul STNK a fost tranzacționat între un minim de $ 12.97 și un maxim de $ 14.03, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STNK este $ 370.17, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 7.81.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STNK s-a modificat cu +2.25% în decursul ultimei ore, cu -2.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stonks (STNK)

Capitalizare de piață $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Ofertă află în circulație 581.91K 581.91K 581.91K Ofertă totală 581,910.364344483 581,910.364344483 581,910.364344483

Capitalizarea de piață actuală pentru Stonks este $ 7.76M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STNK este 581.91K, cu o ofertă totală de 581910.364344483. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.76M.