Informații privind prețul pentru Stockify (STK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00002444 $ 0.00002444 $ 0.00002444 Minim 24 h $ 0.00002613 $ 0.00002613 $ 0.00002613 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00002444$ 0.00002444 $ 0.00002444 Maxim 24 h $ 0.00002613$ 0.00002613 $ 0.00002613 Maxim dintotdeauna $ 0.00073727$ 0.00073727 $ 0.00073727 Cel mai mic preț $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Modificare de preț (1 oră) -0.26% Modificare de preț (1 zi) -2.36% Modificare de preț (7 zile) -5.17% Modificare de preț (7 zile) -5.17%

Prețul în timp real pentru Stockify (STK) este $0.00002458. În ultimele 24 de ore, tokenul STK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00002444 și un maxim de $ 0.00002613, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STK este $ 0.00073727, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000235.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STK s-a modificat cu -0.26% în decursul ultimei ore, cu -2.36% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stockify (STK)

Capitalizare de piață $ 24.56K$ 24.56K $ 24.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.56K$ 24.56K $ 24.56K Ofertă află în circulație 999.34M 999.34M 999.34M Ofertă totală 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

Capitalizarea de piață actuală pentru Stockify este $ 24.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STK este 999.34M, cu o ofertă totală de 999339067.496904. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.56K.