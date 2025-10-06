Prețul în timp real pentru Stockify astăzi este 0.00002458 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru STK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru STK pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Stockify astăzi este 0.00002458 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru STK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru STK pe MEXC acum.

Mai multe despre STK

Informații de preț pentru STK

Pagina oficială pentru STK

Tokenomie pentru STK

Prognoza prețurilor pentru STK

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Stockify

Preț Stockify (STK)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 STK în USD:

--
----
-2.30%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Stockify (STK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:39:55 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Stockify (STK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00002444
$ 0.00002444$ 0.00002444
Minim 24 h
$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613
Maxim 24 h

$ 0.00002444
$ 0.00002444$ 0.00002444

$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613

$ 0.00073727
$ 0.00073727$ 0.00073727

$ 0.0000235
$ 0.0000235$ 0.0000235

-0.26%

-2.36%

-5.17%

-5.17%

Prețul în timp real pentru Stockify (STK) este $0.00002458. În ultimele 24 de ore, tokenul STK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00002444 și un maxim de $ 0.00002613, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STK este $ 0.00073727, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000235.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STK s-a modificat cu -0.26% în decursul ultimei ore, cu -2.36% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stockify (STK)

$ 24.56K
$ 24.56K$ 24.56K

--
----

$ 24.56K
$ 24.56K$ 24.56K

999.34M
999.34M 999.34M

999,339,067.496904
999,339,067.496904 999,339,067.496904

Capitalizarea de piață actuală pentru Stockify este $ 24.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STK este 999.34M, cu o ofertă totală de 999339067.496904. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.56K.

Istoric de preț pentru Stockify (STK) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Stockify la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Stockify la USD a fost $ -0.0000092654.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Stockify la USD a fost $ -0.0000162249.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Stockify la USD a fost $ -0.0001200305708489217.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-2.36%
30 de zile$ -0.0000092654-37.69%
60 de zile$ -0.0000162249-66.00%
90 de zile$ -0.0001200305708489217-83.00%

Ce este Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Stockify (STK)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Stockify (USD)

Ce valoare va avea Stockify (STK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Stockify (STK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Stockify.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Stockify!

STK în monede locale

Tokenomie pentru Stockify (STK)

Înțelegerea tokenomică a Stockify (STK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru STK!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Stockify (STK)

Cât valorează Stockify (STK) astăzi?
Prețul pe viu pentru STK în USD este 0.00002458 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru STK în USD?
Prețul actual pentru STK la USD este $ 0.00002458. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Stockify?
Capitalizarea de piață pentru STK este $ 24.56K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru STK?
Ofertă aflată în circulație pentru STK este 999.34M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru STK?
STK a obținut un preț ATH de 0.00073727 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru STK?
STK a avut un preț ATL de 0.0000235 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru STK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru STK este -- USD.
Va crește STK în acest an?
STK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru STK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:39:55 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Stockify (STK)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.