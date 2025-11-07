Informații privind prețul pentru stockcoin (STOCKCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00343173$ 0.00343173 $ 0.00343173 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.08% Modificare de preț (1 zi) +38.94% Modificare de preț (7 zile) +19.76% Modificare de preț (7 zile) +19.76%

Prețul în timp real pentru stockcoin (STOCKCOIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul STOCKCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STOCKCOIN este $ 0.00343173, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STOCKCOIN s-a modificat cu +2.08% în decursul ultimei ore, cu +38.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +19.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața stockcoin (STOCKCOIN)

Capitalizare de piață $ 200.40K$ 200.40K $ 200.40K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 200.40K$ 200.40K $ 200.40K Ofertă află în circulație 999.21M 999.21M 999.21M Ofertă totală 999,205,034.254806 999,205,034.254806 999,205,034.254806

Capitalizarea de piață actuală pentru stockcoin este $ 200.40K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STOCKCOIN este 999.21M, cu o ofertă totală de 999205034.254806. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 200.40K.