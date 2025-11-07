Informații privind prețul pentru StickDAO (STICK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.01% Modificare de preț (1 zi) -2.97% Modificare de preț (7 zile) -32.46% Modificare de preț (7 zile) -32.46%

Prețul în timp real pentru StickDAO (STICK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul STICK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STICK este $ 0.00136253, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STICK s-a modificat cu +1.01% în decursul ultimei ore, cu -2.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața StickDAO (STICK)

Capitalizare de piață $ 298.15K$ 298.15K $ 298.15K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 298.15K$ 298.15K $ 298.15K Ofertă află în circulație 999.87M 999.87M 999.87M Ofertă totală 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Capitalizarea de piață actuală pentru StickDAO este $ 298.15K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STICK este 999.87M, cu o ofertă totală de 999870922.0118911. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 298.15K.