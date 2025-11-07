Informații privind prețul pentru Steam22 (STM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.109192 $ 0.109192 $ 0.109192 Minim 24 h $ 0.118159 $ 0.118159 $ 0.118159 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.109192$ 0.109192 $ 0.109192 Maxim 24 h $ 0.118159$ 0.118159 $ 0.118159 Maxim dintotdeauna $ 0.120693$ 0.120693 $ 0.120693 Cel mai mic preț $ 0.01789341$ 0.01789341 $ 0.01789341 Modificare de preț (1 oră) -2.44% Modificare de preț (1 zi) -1.15% Modificare de preț (7 zile) -2.11% Modificare de preț (7 zile) -2.11%

Prețul în timp real pentru Steam22 (STM) este $0.109908. În ultimele 24 de ore, tokenul STM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.109192 și un maxim de $ 0.118159, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STM este $ 0.120693, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01789341.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STM s-a modificat cu -2.44% în decursul ultimei ore, cu -1.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Steam22 (STM)

Capitalizare de piață $ 11.04M$ 11.04M $ 11.04M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.04M$ 11.04M $ 11.04M Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Steam22 este $ 11.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STM este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.04M.