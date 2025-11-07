Informații privind prețul pentru STAX Token (STAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00693723 $ 0.00693723 $ 0.00693723 Minim 24 h $ 0.0073099 $ 0.0073099 $ 0.0073099 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00693723$ 0.00693723 $ 0.00693723 Maxim 24 h $ 0.0073099$ 0.0073099 $ 0.0073099 Maxim dintotdeauna $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 Cel mai mic preț $ 0.00679806$ 0.00679806 $ 0.00679806 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) +0.11% Modificare de preț (7 zile) -17.72% Modificare de preț (7 zile) -17.72%

Prețul în timp real pentru STAX Token (STAX) este $0.00697605. În ultimele 24 de ore, tokenul STAX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00693723 și un maxim de $ 0.0073099, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STAX este $ 0.0199077, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00679806.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STAX s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu +0.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața STAX Token (STAX)

Capitalizare de piață $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru STAX Token este $ 6.98M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STAX este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.98M.