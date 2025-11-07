Informații privind prețul pentru Stakecube (SCC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0052565 $ 0.0052565 $ 0.0052565 Minim 24 h $ 0.00657312 $ 0.00657312 $ 0.00657312 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0052565$ 0.0052565 $ 0.0052565 Maxim 24 h $ 0.00657312$ 0.00657312 $ 0.00657312 Maxim dintotdeauna $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +24.48% Modificare de preț (1 zi) +13.06% Modificare de preț (7 zile) +19.24% Modificare de preț (7 zile) +19.24%

Prețul în timp real pentru Stakecube (SCC) este $0.00655486. În ultimele 24 de ore, tokenul SCC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0052565 și un maxim de $ 0.00657312, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SCC este $ 3.64, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SCC s-a modificat cu +24.48% în decursul ultimei ore, cu +13.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +19.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stakecube (SCC)

Capitalizare de piață $ 107.22K$ 107.22K $ 107.22K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 107.23K$ 107.23K $ 107.23K Ofertă află în circulație 16.36M 16.36M 16.36M Ofertă totală 16,358,565.91163954 16,358,565.91163954 16,358,565.91163954

Capitalizarea de piață actuală pentru Stakecube este $ 107.22K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SCC este 16.36M, cu o ofertă totală de 16358565.91163954. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 107.23K.