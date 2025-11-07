Informații privind prețul pentru Stable Coin (SBC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.999542 $ 0.999542 $ 0.999542 Minim 24 h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.999542$ 0.999542 $ 0.999542 Maxim 24 h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Maxim dintotdeauna $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Cel mai mic preț $ 0.997888$ 0.997888 $ 0.997888 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) +0.01% Modificare de preț (7 zile) +0.02% Modificare de preț (7 zile) +0.02%

Prețul în timp real pentru Stable Coin (SBC) este $0.999969. În ultimele 24 de ore, tokenul SBC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.999542 și un maxim de $ 1.0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SBC este $ 1.005, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.997888.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SBC s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu +0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stable Coin (SBC)

Capitalizare de piață $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Ofertă află în circulație 1.57M 1.57M 1.57M Ofertă totală 1,567,165.248857 1,567,165.248857 1,567,165.248857

Capitalizarea de piață actuală pentru Stable Coin este $ 1.57M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SBC este 1.57M, cu o ofertă totală de 1567165.248857. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.57M.