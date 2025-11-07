Informații privind prețul pentru stabble (STB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00468342 $ 0.00468342 $ 0.00468342 Minim 24 h $ 0.00476874 $ 0.00476874 $ 0.00476874 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00468342$ 0.00468342 $ 0.00468342 Maxim 24 h $ 0.00476874$ 0.00476874 $ 0.00476874 Maxim dintotdeauna $ 0.04127941$ 0.04127941 $ 0.04127941 Cel mai mic preț $ 0.00301014$ 0.00301014 $ 0.00301014 Modificare de preț (1 oră) +0.29% Modificare de preț (1 zi) -0.00% Modificare de preț (7 zile) -23.57% Modificare de preț (7 zile) -23.57%

Prețul în timp real pentru stabble (STB) este $0.00472971. În ultimele 24 de ore, tokenul STB a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00468342 și un maxim de $ 0.00476874, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STB este $ 0.04127941, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00301014.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STB s-a modificat cu +0.29% în decursul ultimei ore, cu -0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața stabble (STB)

Capitalizare de piață $ 468.59K$ 468.59K $ 468.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Ofertă află în circulație 98.80M 98.80M 98.80M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru stabble este $ 468.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STB este 98.80M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.37M.