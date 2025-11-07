Informații privind prețul pentru SquiggleStrategy (SQUIGSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.09% Modificare de preț (1 zi) -4.09% Modificare de preț (7 zile) -46.74% Modificare de preț (7 zile) -46.74%

Prețul în timp real pentru SquiggleStrategy (SQUIGSTR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SQUIGSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SQUIGSTR este $ 0.00839806, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SQUIGSTR s-a modificat cu -0.09% în decursul ultimei ore, cu -4.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -46.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Capitalizare de piață $ 545.97K$ 545.97K $ 545.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 545.97K$ 545.97K $ 545.97K Ofertă află în circulație 946.87M 946.87M 946.87M Ofertă totală 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546

Capitalizarea de piață actuală pentru SquiggleStrategy este $ 545.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SQUIGSTR este 946.87M, cu o ofertă totală de 946867832.5963546. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 545.97K.