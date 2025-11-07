Informații privind prețul pentru SPX6969 (SPX6969) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00302399$ 0.00302399 $ 0.00302399 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.13% Modificare de preț (1 zi) -13.18% Modificare de preț (7 zile) -40.75% Modificare de preț (7 zile) -40.75%

Prețul în timp real pentru SPX6969 (SPX6969) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SPX6969 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPX6969 este $ 0.00302399, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPX6969 s-a modificat cu +1.13% în decursul ultimei ore, cu -13.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SPX6969 (SPX6969)

Capitalizare de piață $ 159.33K$ 159.33K $ 159.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 159.33K$ 159.33K $ 159.33K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,998,558.985068 999,998,558.985068 999,998,558.985068

Capitalizarea de piață actuală pentru SPX6969 este $ 159.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPX6969 este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999998558.985068. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 159.33K.