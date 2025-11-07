Informații privind prețul pentru Sploots by Virtuals (SPLOOT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00198963$ 0.00198963 $ 0.00198963 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +4.11% Modificare de preț (1 zi) -4.52% Modificare de preț (7 zile) -17.10% Modificare de preț (7 zile) -17.10%

Prețul în timp real pentru Sploots by Virtuals (SPLOOT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SPLOOT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPLOOT este $ 0.00198963, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPLOOT s-a modificat cu +4.11% în decursul ultimei ore, cu -4.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Capitalizare de piață $ 307.62K$ 307.62K $ 307.62K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 307.62K$ 307.62K $ 307.62K Ofertă află în circulație 997.25M 997.25M 997.25M Ofertă totală 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Capitalizarea de piață actuală pentru Sploots by Virtuals este $ 307.62K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPLOOT este 997.25M, cu o ofertă totală de 997247740.9496186. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 307.62K.