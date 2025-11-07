Informații privind prețul pentru SPIRA (SPIRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.87% Modificare de preț (1 zi) -16.39% Modificare de preț (7 zile) -5.41% Modificare de preț (7 zile) -5.41%

Prețul în timp real pentru SPIRA (SPIRA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SPIRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPIRA este $ 0.00178383, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPIRA s-a modificat cu -0.87% în decursul ultimei ore, cu -16.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SPIRA (SPIRA)

Capitalizare de piață $ 111.59K$ 111.59K $ 111.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 587.34K$ 587.34K $ 587.34K Ofertă află în circulație 189.98M 189.98M 189.98M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SPIRA este $ 111.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPIRA este 189.98M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 587.34K.