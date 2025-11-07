Informații privind prețul pentru Speedrun (SPEED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00101774$ 0.00101774 $ 0.00101774 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.69% Modificare de preț (1 zi) +8.30% Modificare de preț (7 zile) -- Modificare de preț (7 zile) --

Prețul în timp real pentru Speedrun (SPEED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SPEED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPEED este $ 0.00101774, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPEED s-a modificat cu +1.69% în decursul ultimei ore, cu +8.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -- în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Speedrun (SPEED)

Capitalizare de piață $ 473.60K$ 473.60K $ 473.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 473.60K$ 473.60K $ 473.60K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Speedrun este $ 473.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPEED este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 473.60K.