Informații privind prețul pentru SparkDEX (SPRK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02343823 $ 0.02343823 $ 0.02343823 Minim 24 h $ 0.02456955 $ 0.02456955 $ 0.02456955 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02343823$ 0.02343823 $ 0.02343823 Maxim 24 h $ 0.02456955$ 0.02456955 $ 0.02456955 Maxim dintotdeauna $ 0.04726344$ 0.04726344 $ 0.04726344 Cel mai mic preț $ 0.01998888$ 0.01998888 $ 0.01998888 Modificare de preț (1 oră) -1.14% Modificare de preț (1 zi) -2.38% Modificare de preț (7 zile) -1.31% Modificare de preț (7 zile) -1.31%

Prețul în timp real pentru SparkDEX (SPRK) este $0.02348347. În ultimele 24 de ore, tokenul SPRK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02343823 și un maxim de $ 0.02456955, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPRK este $ 0.04726344, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01998888.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPRK s-a modificat cu -1.14% în decursul ultimei ore, cu -2.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SparkDEX (SPRK)

Capitalizare de piață $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 23.43M$ 23.43M $ 23.43M Ofertă află în circulație 66.07M 66.07M 66.07M Ofertă totală 995,556,993.0 995,556,993.0 995,556,993.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SparkDEX este $ 1.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPRK este 66.07M, cu o ofertă totală de 995556993.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 23.43M.