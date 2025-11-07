Informații privind prețul pentru SpaceX PreStocks (SPACEX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 180.29 $ 180.29 $ 180.29 Minim 24 h $ 189.37 $ 189.37 $ 189.37 Maxim 24 h Minim 24 h $ 180.29$ 180.29 $ 180.29 Maxim 24 h $ 189.37$ 189.37 $ 189.37 Maxim dintotdeauna $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Cel mai mic preț $ 168.0$ 168.0 $ 168.0 Modificare de preț (1 oră) -0.98% Modificare de preț (1 zi) -0.97% Modificare de preț (7 zile) -7.04% Modificare de preț (7 zile) -7.04%

Prețul în timp real pentru SpaceX PreStocks (SPACEX) este $182.78. În ultimele 24 de ore, tokenul SPACEX a fost tranzacționat între un minim de $ 180.29 și un maxim de $ 189.37, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPACEX este $ 247.47, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 168.0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPACEX s-a modificat cu -0.98% în decursul ultimei ore, cu -0.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SpaceX PreStocks (SPACEX)

Capitalizare de piață $ 568.41K$ 568.41K $ 568.41K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 568.41K$ 568.41K $ 568.41K Ofertă află în circulație 3.12K 3.12K 3.12K Ofertă totală 3,119.838636243 3,119.838636243 3,119.838636243

Capitalizarea de piață actuală pentru SpaceX PreStocks este $ 568.41K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPACEX este 3.12K, cu o ofertă totală de 3119.838636243. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 568.41K.