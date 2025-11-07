Informații privind prețul pentru SPACEDOGE (SPDG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.07% Modificare de preț (1 zi) -3.61% Modificare de preț (7 zile) -10.39% Modificare de preț (7 zile) -10.39%

Prețul în timp real pentru SPACEDOGE (SPDG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SPDG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPDG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPDG s-a modificat cu -0.07% în decursul ultimei ore, cu -3.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SPACEDOGE (SPDG)

Capitalizare de piață $ 175.80K$ 175.80K $ 175.80K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 175.80K$ 175.80K $ 175.80K Ofertă află în circulație 49.30B 49.30B 49.30B Ofertă totală 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

Capitalizarea de piață actuală pentru SPACEDOGE este $ 175.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPDG este 49.30B, cu o ofertă totală de 49302458046.51511. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 175.80K.