Informații privind prețul pentru Spacebucks (SBX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00324161$ 0.00324161 $ 0.00324161 Cel mai mic preț $ 0.0001394$ 0.0001394 $ 0.0001394 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -6.76% Modificare de preț (7 zile) -6.76%

Prețul în timp real pentru Spacebucks (SBX) este $0.00042874. În ultimele 24 de ore, tokenul SBX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SBX este $ 0.00324161, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0001394.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SBX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Spacebucks (SBX)

Capitalizare de piață $ 428.74K$ 428.74K $ 428.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 428.74K$ 428.74K $ 428.74K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Spacebucks este $ 428.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SBX este 1000.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 428.74K.