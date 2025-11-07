Informații privind prețul pentru SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.998277 $ 0.998277 $ 0.998277 Minim 24 h $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.998277$ 0.998277 $ 0.998277 Maxim 24 h $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Maxim dintotdeauna $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Cel mai mic preț $ 0.97149$ 0.97149 $ 0.97149 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) -0.01% Modificare de preț (7 zile) -0.26% Modificare de preț (7 zile) -0.26%

Prețul în timp real pentru SoulPeg USD (SPUSD) este $1. În ultimele 24 de ore, tokenul SPUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.998277 și un maxim de $ 1.004, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPUSD este $ 1.014, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.97149.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPUSD s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SoulPeg USD (SPUSD)

Capitalizare de piață $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Ofertă află în circulație 2.33M 2.33M 2.33M Ofertă totală 2,325,960.871386071 2,325,960.871386071 2,325,960.871386071

Capitalizarea de piață actuală pentru SoulPeg USD este $ 2.33M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPUSD este 2.33M, cu o ofertă totală de 2325960.871386071. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.33M.