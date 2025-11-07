Informații privind prețul pentru Soul Graph (GRPH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00292415 Maxim 24 h $ 0.00352494 Maxim dintotdeauna $ 0.064363 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.79% Modificare de preț (1 zi) -14.21% Modificare de preț (7 zile) +73.12%

Prețul în timp real pentru Soul Graph (GRPH) este $0.00300064. În ultimele 24 de ore, tokenul GRPH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00292415 și un maxim de $ 0.00352494, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GRPH este $ 0.064363, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GRPH s-a modificat cu +1.79% în decursul ultimei ore, cu -14.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +73.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Soul Graph (GRPH)

Capitalizare de piață $ 2.98M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.98M Ofertă află în circulație 999.89M Ofertă totală 999,894,803.000631

Capitalizarea de piață actuală pentru Soul Graph este $ 2.98M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GRPH este 999.89M, cu o ofertă totală de 999894803.000631. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.98M.