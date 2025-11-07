BursăDEX+
Prețul în timp real pentru sonar astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru S0X în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru S0X pe MEXC acum.

Mai multe despre S0X

Informații de preț pentru S0X

Ce este S0X

Carte albă pentru S0X

Pagina oficială pentru S0X

Tokenomie pentru S0X

Prognoza prețurilor pentru S0X

Logo sonar

Preț sonar (S0X)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 S0X în USD:

--
----
-1.90%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
sonar (S0X) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:07:07 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru sonar (S0X) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.95%

-59.17%

-59.17%

Prețul în timp real pentru sonar (S0X) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul S0X a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru S0X este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, S0X s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -59.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața sonar (S0X)

$ 11.70K
$ 11.70K$ 11.70K

--
----

$ 12.35K
$ 12.35K$ 12.35K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.49297
999,943,975.49297 999,943,975.49297

Capitalizarea de piață actuală pentru sonar este $ 11.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru S0X este 947.27M, cu o ofertă totală de 999943975.49297. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.35K.

Istoric de preț pentru sonar (S0X) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru sonar la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru sonar la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru sonar la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru sonar la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-1.95%
30 de zile$ 0-86.37%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

Predicție de preț pentru sonar (USD)

Ce valoare va avea sonar (S0X) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale sonar (S0X) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru sonar.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru sonar!

S0X în monede locale

Tokenomie pentru sonar (S0X)

Înțelegerea tokenomică a sonar (S0X) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru S0X!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre sonar (S0X)

Cât valorează sonar (S0X) astăzi?
Prețul pe viu pentru S0X în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru S0X în USD?
Prețul actual pentru S0X la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru sonar?
Capitalizarea de piață pentru S0X este $ 11.70K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru S0X?
Ofertă aflată în circulație pentru S0X este 947.27M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru S0X?
S0X a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru S0X?
S0X a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru S0X?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru S0X este -- USD.
Va crește S0X în acest an?
S0X ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru S0X pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:07:07 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru sonar (S0X)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

