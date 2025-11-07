Informații privind prețul pentru sonar (S0X) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.95% Modificare de preț (7 zile) -59.17% Modificare de preț (7 zile) -59.17%

Prețul în timp real pentru sonar (S0X) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul S0X a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru S0X este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, S0X s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -59.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața sonar (S0X)

Capitalizare de piață $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Ofertă află în circulație 947.27M 947.27M 947.27M Ofertă totală 999,943,975.49297 999,943,975.49297 999,943,975.49297

Capitalizarea de piață actuală pentru sonar este $ 11.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru S0X este 947.27M, cu o ofertă totală de 999943975.49297. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.35K.