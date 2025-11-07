Informații privind prețul pentru SOLPUMP (SOLPUMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01436694 $ 0.01436694 $ 0.01436694 Minim 24 h $ 0.0160237 $ 0.0160237 $ 0.0160237 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01436694$ 0.01436694 $ 0.01436694 Maxim 24 h $ 0.0160237$ 0.0160237 $ 0.0160237 Maxim dintotdeauna $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 Cel mai mic preț $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 Modificare de preț (1 oră) +0.86% Modificare de preț (1 zi) +4.41% Modificare de preț (7 zile) +16.06% Modificare de preț (7 zile) +16.06%

Prețul în timp real pentru SOLPUMP (SOLPUMP) este $0.01539866. În ultimele 24 de ore, tokenul SOLPUMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01436694 și un maxim de $ 0.0160237, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOLPUMP este $ 0.02417307, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00712638.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOLPUMP s-a modificat cu +0.86% în decursul ultimei ore, cu +4.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +16.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SOLPUMP (SOLPUMP)

Capitalizare de piață $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Ofertă află în circulație 91.91M 91.91M 91.91M Ofertă totală 190,796,582.172461 190,796,582.172461 190,796,582.172461

Capitalizarea de piață actuală pentru SOLPUMP este $ 1.42M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOLPUMP este 91.91M, cu o ofertă totală de 190796582.172461. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.95M.