Informații privind prețul pentru Solid (SOLID) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.957236 $ 0.957236 $ 0.957236 Minim 24 h $ 1.096 $ 1.096 $ 1.096 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.957236$ 0.957236 $ 0.957236 Maxim 24 h $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 Maxim dintotdeauna $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 Cel mai mic preț $ 0.342748$ 0.342748 $ 0.342748 Modificare de preț (1 oră) +0.10% Modificare de preț (1 zi) -2.12% Modificare de preț (7 zile) +3.23% Modificare de preț (7 zile) +3.23%

Prețul în timp real pentru Solid (SOLID) este $0.973109. În ultimele 24 de ore, tokenul SOLID a fost tranzacționat între un minim de $ 0.957236 și un maxim de $ 1.096, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOLID este $ 1.096, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.342748.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOLID s-a modificat cu +0.10% în decursul ultimei ore, cu -2.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Solid (SOLID)

Capitalizare de piață $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K Ofertă află în circulație 64.15K 64.15K 64.15K Ofertă totală 64,145.038682 64,145.038682 64,145.038682

Capitalizarea de piață actuală pentru Solid este $ 62.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOLID este 64.15K, cu o ofertă totală de 64145.038682. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 62.33K.