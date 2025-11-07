Informații privind prețul pentru SolControl (SCTRL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00296632$ 0.00296632 $ 0.00296632 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.57% Modificare de preț (1 zi) -3.07% Modificare de preț (7 zile) -24.79% Modificare de preț (7 zile) -24.79%

Prețul în timp real pentru SolControl (SCTRL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SCTRL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SCTRL este $ 0.00296632, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SCTRL s-a modificat cu -0.57% în decursul ultimei ore, cu -3.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SolControl (SCTRL)

Capitalizare de piață $ 312.62K$ 312.62K $ 312.62K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 312.62K$ 312.62K $ 312.62K Ofertă află în circulație 1.01B 1.01B 1.01B Ofertă totală 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

Capitalizarea de piață actuală pentru SolControl este $ 312.62K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SCTRL este 1.01B, cu o ofertă totală de 1011714374.29149. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 312.62K.