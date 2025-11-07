Informații privind prețul pentru Solarbeam (SOLAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00108784 $ 0.00108784 $ 0.00108784 Minim 24 h $ 0.00124882 $ 0.00124882 $ 0.00124882 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00108784$ 0.00108784 $ 0.00108784 Maxim 24 h $ 0.00124882$ 0.00124882 $ 0.00124882 Maxim dintotdeauna $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.76% Modificare de preț (1 zi) +8.31% Modificare de preț (7 zile) +6.09% Modificare de preț (7 zile) +6.09%

Prețul în timp real pentru Solarbeam (SOLAR) este $0.0011885. În ultimele 24 de ore, tokenul SOLAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00108784 și un maxim de $ 0.00124882, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOLAR este $ 23.93, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOLAR s-a modificat cu +0.76% în decursul ultimei ore, cu +8.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Solarbeam (SOLAR)

Capitalizare de piață $ 44.64K$ 44.64K $ 44.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 44.64K$ 44.64K $ 44.64K Ofertă află în circulație 37.88M 37.88M 37.88M Ofertă totală 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

Capitalizarea de piață actuală pentru Solarbeam este $ 44.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOLAR este 37.88M, cu o ofertă totală de 37881765.89116573. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 44.64K.