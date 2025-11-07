Informații privind prețul pentru Solana Cat (SOLCAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.11% Modificare de preț (1 zi) +8.25% Modificare de preț (7 zile) -31.68% Modificare de preț (7 zile) -31.68%

Prețul în timp real pentru Solana Cat (SOLCAT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SOLCAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOLCAT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOLCAT s-a modificat cu -2.11% în decursul ultimei ore, cu +8.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Solana Cat (SOLCAT)

Capitalizare de piață $ 23.68K$ 23.68K $ 23.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 23.68K$ 23.68K $ 23.68K Ofertă află în circulație 996.24M 996.24M 996.24M Ofertă totală 996,239,872.949061 996,239,872.949061 996,239,872.949061

Capitalizarea de piață actuală pentru Solana Cat este $ 23.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOLCAT este 996.24M, cu o ofertă totală de 996239872.949061. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 23.68K.