Informații privind prețul pentru solami (SOLAMI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.000127 $ 0.000127 $ 0.000127 Minim 24 h $ 0.00015367 $ 0.00015367 $ 0.00015367 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.000127$ 0.000127 $ 0.000127 Maxim 24 h $ 0.00015367$ 0.00015367 $ 0.00015367 Maxim dintotdeauna $ 0.00483002$ 0.00483002 $ 0.00483002 Cel mai mic preț $ 0.000127$ 0.000127 $ 0.000127 Modificare de preț (1 oră) -1.36% Modificare de preț (1 zi) -0.62% Modificare de preț (7 zile) -24.69% Modificare de preț (7 zile) -24.69%

Prețul în timp real pentru solami (SOLAMI) este $0.00014587. În ultimele 24 de ore, tokenul SOLAMI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000127 și un maxim de $ 0.00015367, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOLAMI este $ 0.00483002, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000127.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOLAMI s-a modificat cu -1.36% în decursul ultimei ore, cu -0.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața solami (SOLAMI)

Capitalizare de piață $ 145.77K$ 145.77K $ 145.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 145.77K$ 145.77K $ 145.77K Ofertă află în circulație 999.33M 999.33M 999.33M Ofertă totală 999,329,734.145859 999,329,734.145859 999,329,734.145859

Capitalizarea de piață actuală pentru solami este $ 145.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOLAMI este 999.33M, cu o ofertă totală de 999329734.145859. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 145.77K.