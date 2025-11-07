Informații privind prețul pentru SMP7700 (SMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00239094$ 0.00239094 $ 0.00239094 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.15% Modificare de preț (1 zi) +2.48% Modificare de preț (7 zile) -17.79% Modificare de preț (7 zile) -17.79%

Prețul în timp real pentru SMP7700 (SMP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SMP este $ 0.00239094, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SMP s-a modificat cu +0.15% în decursul ultimei ore, cu +2.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SMP7700 (SMP)

Capitalizare de piață $ 88.54K$ 88.54K $ 88.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 88.54K$ 88.54K $ 88.54K Ofertă află în circulație 990.05M 990.05M 990.05M Ofertă totală 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

Capitalizarea de piață actuală pentru SMP7700 este $ 88.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SMP este 990.05M, cu o ofertă totală de 990046623.5677253. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 88.54K.