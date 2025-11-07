Informații privind prețul pentru SmartPractice (SMRT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00122283$ 0.00122283 $ 0.00122283 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.80% Modificare de preț (1 zi) -6.78% Modificare de preț (7 zile) -5.83% Modificare de preț (7 zile) -5.83%

Prețul în timp real pentru SmartPractice (SMRT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SMRT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SMRT este $ 0.00122283, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SMRT s-a modificat cu -0.80% în decursul ultimei ore, cu -6.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SmartPractice (SMRT)

Capitalizare de piață $ 219.78K$ 219.78K $ 219.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 219.78K$ 219.78K $ 219.78K Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642

Capitalizarea de piață actuală pentru SmartPractice este $ 219.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SMRT este 999.98M, cu o ofertă totală de 999976707.9581642. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 219.78K.