Informații privind prețul pentru Smart Layer Network (SLN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0137615 $ 0.0137615 $ 0.0137615 Minim 24 h $ 0.01614361 $ 0.01614361 $ 0.01614361 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0137615$ 0.0137615 $ 0.0137615 Maxim 24 h $ 0.01614361$ 0.01614361 $ 0.01614361 Maxim dintotdeauna $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Cel mai mic preț $ 0.01234428$ 0.01234428 $ 0.01234428 Modificare de preț (1 oră) +2.55% Modificare de preț (1 zi) +15.15% Modificare de preț (7 zile) +13.46% Modificare de preț (7 zile) +13.46%

Prețul în timp real pentru Smart Layer Network (SLN) este $0.01612104. În ultimele 24 de ore, tokenul SLN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0137615 și un maxim de $ 0.01614361, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SLN este $ 7.46, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01234428.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SLN s-a modificat cu +2.55% în decursul ultimei ore, cu +15.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +13.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Smart Layer Network (SLN)

Capitalizare de piață $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Ofertă află în circulație 78.76M 78.76M 78.76M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Smart Layer Network este $ 1.27M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SLN este 78.76M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.61M.