Informații privind prețul pentru SLIPPY (SLIPPY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.13% Modificare de preț (1 zi) +6.95% Modificare de preț (7 zile) +10.05% Modificare de preț (7 zile) +10.05%

Prețul în timp real pentru SLIPPY (SLIPPY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SLIPPY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SLIPPY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SLIPPY s-a modificat cu -0.13% în decursul ultimei ore, cu +6.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SLIPPY (SLIPPY)

Capitalizare de piață $ 160.74K$ 160.74K $ 160.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 160.74K$ 160.74K $ 160.74K Ofertă află în circulație 420.69B 420.69B 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SLIPPY este $ 160.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SLIPPY este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 160.74K.