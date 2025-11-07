Informații privind prețul pentru Skyops (SKYOPS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.08% Modificare de preț (7 zile) +0.08%

Prețul în timp real pentru Skyops (SKYOPS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SKYOPS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SKYOPS este $ 0.00204963, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SKYOPS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Skyops (SKYOPS)

Capitalizare de piață $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.69K$ 28.69K $ 28.69K Ofertă află în circulație 67.26M 67.26M 67.26M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Skyops este $ 19.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SKYOPS este 67.26M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.69K.