Informații privind prețul pentru SkyAI (SKYAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0159503 $ 0.0159503 $ 0.0159503 Minim 24 h $ 0.02326844 $ 0.02326844 $ 0.02326844 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0159503$ 0.0159503 $ 0.0159503 Maxim 24 h $ 0.02326844$ 0.02326844 $ 0.02326844 Maxim dintotdeauna $ 0.09237$ 0.09237 $ 0.09237 Cel mai mic preț $ 0.01433298$ 0.01433298 $ 0.01433298 Modificare de preț (1 oră) +1.67% Modificare de preț (1 zi) +27.97% Modificare de preț (7 zile) +8.99% Modificare de preț (7 zile) +8.99%

Prețul în timp real pentru SkyAI (SKYAI) este $0.02084088. În ultimele 24 de ore, tokenul SKYAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0159503 și un maxim de $ 0.02326844, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SKYAI este $ 0.09237, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01433298.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SKYAI s-a modificat cu +1.67% în decursul ultimei ore, cu +27.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +8.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SkyAI (SKYAI)

Capitalizare de piață $ 21.21M$ 21.21M $ 21.21M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 21.21M$ 21.21M $ 21.21M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SkyAI este $ 21.21M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SKYAI este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 21.21M.