Informații privind prețul pentru Skully (SKULLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -43.06% Modificare de preț (7 zile) -43.06%

Prețul în timp real pentru Skully (SKULLY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SKULLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SKULLY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SKULLY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -43.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Skully (SKULLY)

Capitalizare de piață $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Ofertă află în circulație 778.56M 778.56M 778.56M Ofertă totală 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Skully este $ 50.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SKULLY este 778.56M, cu o ofertă totală de 978558324.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 63.59K.