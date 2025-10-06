Informații privind prețul pentru Skillful AI (SKAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00181387 Maxim 24 h $ 0.00182011 Maxim dintotdeauna $ 0.252674 Cel mai mic preț $ 0.00113594 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) +0.04% Modificare de preț (7 zile) -6.83%

Prețul în timp real pentru Skillful AI (SKAI) este $0.00181816. În ultimele 24 de ore, tokenul SKAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00181387 și un maxim de $ 0.00182011, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SKAI este $ 0.252674, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00113594.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SKAI s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu +0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Skillful AI (SKAI)

Capitalizare de piață $ 206.13K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.82M Ofertă află în circulație 113.37M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Skillful AI este $ 206.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SKAI este 113.37M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.82M.