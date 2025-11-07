Informații privind prețul pentru SimpCoin (SIMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00001014 Maxim 24 h $ 0.00001087 Maxim dintotdeauna $ 0.00084018 Cel mai mic preț $ 0.00000962 Modificare de preț (1 oră) -1.47% Modificare de preț (1 zi) -3.38% Modificare de preț (7 zile) -21.53%

Prețul în timp real pentru SimpCoin (SIMP) este $0.00001019. În ultimele 24 de ore, tokenul SIMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001014 și un maxim de $ 0.00001087, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SIMP este $ 0.00084018, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000962.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SIMP s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -3.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SimpCoin (SIMP)

Capitalizare de piață $ 10.18K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.18K Ofertă află în circulație 999.63M Ofertă totală 999,630,880.430133

Capitalizarea de piață actuală pentru SimpCoin este $ 10.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SIMP este 999.63M, cu o ofertă totală de 999630880.430133. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.18K.