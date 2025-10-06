Informații privind prețul pentru Silent Pass (SP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00006659 Maxim 24 h $ 0.00006933 Maxim dintotdeauna $ 0.00013783 Cel mai mic preț $ 0.00005782 Modificare de preț (1 oră) +0.04% Modificare de preț (1 zi) -0.61% Modificare de preț (7 zile) -3.47%

Prețul în timp real pentru Silent Pass (SP) este $0.00006663. În ultimele 24 de ore, tokenul SP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00006659 și un maxim de $ 0.00006933, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SP este $ 0.00013783, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00005782.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SP s-a modificat cu +0.04% în decursul ultimei ore, cu -0.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Silent Pass (SP)

Capitalizare de piață $ 59.95K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 66.63K Ofertă află în circulație 899.81M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Silent Pass este $ 59.95K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SP este 899.81M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 66.63K.