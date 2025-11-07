Informații privind prețul pentru Silensio (SILEN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.14% Modificare de preț (1 zi) -3.09% Modificare de preț (7 zile) -20.47% Modificare de preț (7 zile) -20.47%

Prețul în timp real pentru Silensio (SILEN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SILEN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SILEN este $ 0.00154914, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SILEN s-a modificat cu +0.14% în decursul ultimei ore, cu -3.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Silensio (SILEN)

Capitalizare de piață $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K Ofertă află în circulație 926.66M 926.66M 926.66M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Silensio este $ 8.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SILEN este 926.66M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.64K.