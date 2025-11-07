Informații privind prețul pentru Sigma Boy (SIGMABOY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.51% Modificare de preț (7 zile) -17.18% Modificare de preț (7 zile) -17.18%

Prețul în timp real pentru Sigma Boy (SIGMABOY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SIGMABOY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SIGMABOY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SIGMABOY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sigma Boy (SIGMABOY)

Capitalizare de piață $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Ofertă află în circulație 999.28M 999.28M 999.28M Ofertă totală 999,275,595.079334 999,275,595.079334 999,275,595.079334

Capitalizarea de piață actuală pentru Sigma Boy este $ 7.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SIGMABOY este 999.28M, cu o ofertă totală de 999275595.079334. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.18K.