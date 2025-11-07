Informații privind prețul pentru shiyo (SHIYO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.88% Modificare de preț (1 zi) -6.02% Modificare de preț (7 zile) -16.79% Modificare de preț (7 zile) -16.79%

Prețul în timp real pentru shiyo (SHIYO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SHIYO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SHIYO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SHIYO s-a modificat cu -1.88% în decursul ultimei ore, cu -6.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața shiyo (SHIYO)

Capitalizare de piață $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K Ofertă află în circulație 999.47M 999.47M 999.47M Ofertă totală 999,466,129.621369 999,466,129.621369 999,466,129.621369

Capitalizarea de piață actuală pentru shiyo este $ 18.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SHIYO este 999.47M, cu o ofertă totală de 999466129.621369. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.34K.