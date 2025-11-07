Informații privind prețul pentru SHILLGUY (SHILL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001411 $ 0.00001411 $ 0.00001411 Minim 24 h $ 0.00001492 $ 0.00001492 $ 0.00001492 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001411$ 0.00001411 $ 0.00001411 Maxim 24 h $ 0.00001492$ 0.00001492 $ 0.00001492 Maxim dintotdeauna $ 0.00450327$ 0.00450327 $ 0.00450327 Cel mai mic preț $ 0.00001291$ 0.00001291 $ 0.00001291 Modificare de preț (1 oră) +0.55% Modificare de preț (1 zi) -4.12% Modificare de preț (7 zile) -14.33% Modificare de preț (7 zile) -14.33%

Prețul în timp real pentru SHILLGUY (SHILL) este $0.00001421. În ultimele 24 de ore, tokenul SHILL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001411 și un maxim de $ 0.00001492, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SHILL este $ 0.00450327, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001291.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SHILL s-a modificat cu +0.55% în decursul ultimei ore, cu -4.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SHILLGUY (SHILL)

Capitalizare de piață $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K Ofertă află în circulație 999.39M 999.39M 999.39M Ofertă totală 999,389,775.163472 999,389,775.163472 999,389,775.163472

Capitalizarea de piață actuală pentru SHILLGUY este $ 14.20K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SHILL este 999.39M, cu o ofertă totală de 999389775.163472. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.20K.