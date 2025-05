Ce este SHIBGF (SHIBGF)

SHIBGF (Shiba Girlfriend) is a meme token with real utility that aims to help female entrepreneurs establish truly industry-changing dApps on the blockchain — all by both funding and executing their vision and development. In addition, SHIBGF looks to sponsor programs that foster female programmers and developers, and looks to grow movements to help these women thrive, both in crypto and beyond. SHIBGF is based around the personality of the famous SHIB token’s girlfriend — establishing a fun way to interact with the market and developers, all while focusing on mass attention to global equality as well as project efforts.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă SHIBGF (SHIBGF) Pagină de internet oficială