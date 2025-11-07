Informații privind prețul pentru ShibaCoin (SHIC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.88% Modificare de preț (1 zi) -11.35% Modificare de preț (7 zile) -18.10% Modificare de preț (7 zile) -18.10%

Prețul în timp real pentru ShibaCoin (SHIC) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SHIC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SHIC este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SHIC s-a modificat cu +0.88% în decursul ultimei ore, cu -11.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ShibaCoin (SHIC)

Capitalizare de piață $ 860.71K$ 860.71K $ 860.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 860.71K$ 860.71K $ 860.71K Ofertă află în circulație 95.02B 95.02B 95.02B Ofertă totală 95,016,687,500.0 95,016,687,500.0 95,016,687,500.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ShibaCoin este $ 860.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SHIC este 95.02B, cu o ofertă totală de 95016687500.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 860.71K.